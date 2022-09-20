陳政深：零跑科技或具短炒空間　惟需嚴守止蝕

該公司在招股中預期，今年將錄得重大淨虧損及經營現金流出。另外，在早期生產階段加快生產及交付，以實現規模經濟，期內的銷售成本較高，故過去三年產生毛損，毛利率亦呈現負數。2021年毛利率負44.3%，今年首季為負26.6%。

陳政深指出，零跑科技透過平價策略吸引消費者，並「貼錢」搶佔市場份額，毛利率呈負數，惟日後要由平價轉至高端市場十分困難。以手機為例，以「性價比」攻佔市場的企業，其高階產品銷售遜色。

他提到，電動車市場競爭激烈，電動車企欠缺獨特性，其用戶忠誠度較傳統車企為低。雖然行業前景仍好，但5年前高速增長的時代不再，特別是在鋰價破頂、造車成本高企下，車企的毛利率難有提升空間。即使具完善供應鏈的比亞迪，受累「股神」巴菲特減持及搬倉，將加大市場上股份供應，具下行風險，認為現時仍未到長線部署本港電動車板塊的時機。