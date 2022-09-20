內地再減按息救樓市　二手樓允帶押過戶簡化買賣

內地信貸環境持續放寬，除了要降低內地民眾買樓負擔外，也是為陷入低谷的房地產行業提供一絲喘息空間。本月多個地方的按揭貸款利率繼續低走，市場機構數據顯示，9月監測的103個重點城市首套房貸主流利率(按揭貸款成交最集中利率水平)為4.15厘，二套利率為4.91厘，分別較上月回落17點子及15點子，較去年最高位更回落159點子及108點子。

貝殼研究院的數據顯示，截至周一已有86城房貸主流利率(統計期內按揭貸款成交最集中的利率)已低至首套4.1厘、二套4.9厘的下限水平。本月廈門首套房貸主流利率下調幅度最大，達45點子，東莞和長沙首套主流利率均下調35點子。

一線城市房貸利率最高，首套平均為4.6厘，二套平均為5.13厘，下調幅度也是最少，按年分別跌65點子和55點子。至於三、四線城市按揭貸款利率下調幅度最大，首套及二套利率分別按年跌166點子和117點子。

該機構市場分析師劉麗杰表示，後市修復仍需要寬鬆的信貸環境作為基礎，坦言目前部分一二線重點城市房貸利率水平仍高於下限，未來仍有下調空間。

至於景順亞太區(日本除外)全球市場策略師趙耀庭則表示，內地當局年初主要依賴地方政府處理內房危機，但目前正開始着手在中央層面干預房地產行業，料將推出強而有力的貨幣和財政政策支持行業復甦。

實際上，繼調整二手樓限售、優化「認房認貸」政策之後，據報長三角多個城市近期推出二手樓「帶押過戶」政策，以便簡化交易流程，冀進一步帶動市場成交，已宣布有關政策的城市有南京、蘇州、福州、深圳、濟南及昆明等。

碧桂園附屬發行15億票據

該企表示，發行人已收到信用評級公司中誠信國際信用評級有限責任公司對發行人及2022年度第一期中期票據之「AAA」評級。另標普周二(20日)以碧桂園銷售跌幅多過預期為由，把該企長期發行人信用評級由「BB+」降至「BB」，展望「負面」。