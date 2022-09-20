二手劈價出貨！將中三房戶售價跌穿1000萬

二手業主減價出貨，將軍澳中心套三房單位樓價低於千萬，降價後售975萬元，低市價約6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣居屋山翠苑已經接近4個月零成交，該盤C座中層4室，實用面積約379方呎，兩房間隔，原業主急於賣出單位換樓，於6月自由市場放盤時叫價500萬元，一直減至450萬元，減至420萬元易手，呎價約11,082元，買家屬於用家。

●利嘉閣黃凱達稱，鰂魚涌太古城冠天閣高層C室，實用面積約680方呎，套三房間隔，成交價1,260萬元，呎價約18,529元，原業主於2010年2月以約650萬元購入，持貨12年帳面賺約610萬元，期內物業升值逾94%。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角城市花園6座中層F室，實用面積約906方呎，套三房間隔，望全海景，主人房前臨維港煙花海景，成交價1,648萬元，呎價約18,190元，原業主叫價1,850萬元，最終勁減202萬元成交，減幅達約11%。

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九龍區

●中原黃家全指，奧運站帝柏海灣5座高層E室，實用面積約595方呎，套三房間隔，以1,288萬元易手，呎價約21,647元，原業主於2008年2月以630萬元買入，是次轉手帳面獲利658萬元，約14年間升值約1.04倍。

●中原賴仲軒稱，牛池灣曉暉花園5座中層A室，實用面積約676方呎，套三房間隔，最新以875萬元成交，呎價約12,944元，新買家為同區換樓客。

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新界區

●香港置業劉浩勤指，將軍澳中心6座中低層G室，實用面積約684方呎，套三房間隔，本月中開價1,060萬元放售，減價至975萬元售出，呎價約14,254元，低市價約6.3%，屋苑9月錄約5宗二手買賣，放盤量約186個，入場費由690萬元起。

●美聯謝建業稱，將軍澳慧安園2座中層C室，實用面積約502方呎，三房間隔，日前放盤開價650萬，眼見市況一般，原業主擔心美國加息影響樓市，極速降價至610萬元，終售608萬元，呎價約12,112元，持貨逾5年帳面僅獲利13萬元，連使費明賺實蝕。

●利嘉閣羅志雄表示，將軍澳日出康城MARINI第3B座高層E室，實用面積約379方呎，一房間隔，享內園景，以665萬元易手，呎價約17,546元，原業主於2019年9月以約596.4萬元購入單位，持貨僅3年，轉手帳面獲利約68.6萬元，物業升值約12%。

●美聯丘志權指，馬鞍山新港城L座低層1室，實用面積約618方呎，套三房設計，新買家為區內用家，見樓價已明顯回落，睇樓三個月已決定斥838.8萬元承接，呎價約13,573元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海9月暫錄約7宗買賣，屋苑1座中層G室，實用面積約511方呎，兩房間隔，放盤時開價約830萬元，議價後以800萬元易手，呎價約15,656元，新買家為用家。

●中原黎宗文透露，大圍翠景花園2座中層H室，實用面積約707方呎，三房間隔，6月放盤時開價約1,090萬元，其後減至930萬元，議價後以908萬元易手，呎價約12,843元。

●美聯談澤成指，大圍金禧花園1座中低層D室，實用面積約340方呎，兩房間隔，原業主趁樓市回軟而計劃換樓，新買家則趁低吸納，以560萬元入市，呎價約16,471元。

●中原彭基堡表示，沙田第一城9月暫錄約26宗買賣，屋苑剛錄20座低層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，5月放盤時開價約740萬元，日前議價後以610萬元易手，呎價約13,525元。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田第一城41座低層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望內園，放盤1個月，開價490萬元，減20萬至470萬元沽出，減幅約4.1%，呎價約15,461元，原業主於2018年12月以475萬元購入，持貨3年多帳面蝕5萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑O座高層1室，實用面積約516方呎，兩房間隔，望樓景，原先叫價530萬元，放盤3星期，減價80萬元，減幅15%，未補價第二市場售450萬元，呎價約8,721元。

●中原楊頌堯稱，大埔天鑽7座中層F室，實用面積約527方呎，兩房間隔，放盤時開價約800萬元，議價後以760萬元沽出，呎價約14,421元，新買家為用家，原業主則於2019年以690.8萬元購入，持貨約3年帳面獲利69.2萬元，單位升值約10%。

●中原劉德興表示，粉嶺牽晴間9月暫錄12宗買賣，屋苑3座高層E室，實用面積約386方呎，兩房間隔，放盤時開價約590萬元，議價後以550萬元易手，呎價約14,249元。

●利嘉閣郭敏輝稱，嶺祥華公屋邨祥智樓低層C7室，實用面積約490方呎，三房間隔，未補價第二市場售約275.8萬元，呎價約5,629元，新買家為外區客。

●祥益林偉光表示，屯門華都花園3座高層F室，實用面積約404方呎，兩房間隔，新買家為區內客，見屋苑鄰近家人居所，方便照應，加上雙方經議價後，獲減價約40萬元，以428萬元購入上址自用，呎價約10,594元。

●香港置業熊建明稱，馬灣珀麗灣28座中層E室，實用面積約678方呎，套三房間隔，原業主多前月放售開價860萬元，近月市況淡靜, 經多次議價後終以825萬沽出，呎價約12,168元。

●美聯田國輝指，東涌映灣園8座低層H室，實用面積約898方呎，套三房連儲物間隔，新買家為外籍人士，剛在港居滿7年領取身份證後即決定入市，睇樓僅兩天，即極速決定「租轉買」，議價後以932萬元承接自住，呎價約10,379元。

●中原張奇瑋指，東涌藍天海岸2座高層E室，實用面積約592方呎，兩房間隔，年初以940萬元放盤，上月減價至880萬元，本月初再降至830萬元，用家議價兩星期，以793.8萬元成交，呎價約13,409元，原業主持貨約4年多，帳面獲利50萬元或約6.7%。

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