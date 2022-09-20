加息陰霾下　新界上車盤收票情況熾熱

加息陰霾持續下，一手市場本月至今交投量僅約200宗。不過，新界兩個上車盤收票反應理想，超額認購數字動輒10倍以上。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期首輪暫超額逾19倍

他指，同系列的2期最新亦錄得3宗別墅單位成交，共涉4,220.58萬元。成交售價介乎1,088.19萬至1,609.62萬元，成交呎價由13,150元至14,375元。其中，RV7地下的A室，實用面積1,158方呎，採五房間隔，連887方呎花園，成交價為1,609.62萬元，呎價13,900元。該盤目前尚餘6伙別墅單位招標待售，並計劃短期再加推。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue累收逾2,100票

他續指，項目會所Club Innovale樓高3層，佔地3.6萬方呎，會所大堂門口擺設高2米的巨型糖果雕塑。樓盤設有6萬方呎的園林景區Park Innovale，平台花園中央就豎放了由著名藝術家創作、達10米高的倒立玩具青蛙。此外，由今日至本月22日，項目將於逸峯廣場地下大堂進行首站巡迴路演，以向準買家介紹項目特色及配套。

●何文田芳菲周六發售4伙

協成行旗下已屆現樓的何文田芳菲，繼昨日錄得成交後，今(20日)上載銷售安排第4號，落實於周六(24日)發售4伙，包括3伙一房戶及1伙兩房戶，扣除15%折扣優惠後，折實價由708.9萬至約1,000.7萬元，折實呎價由24,172至25,776元。當中，入場戶為8樓B室，為實用面積286方呎的一房單位。上述單位將以先到先得形式發售。

協成行物業銷售主管張詩敏表示，該盤昨日售出的2伙均屬一房戶，對項目銷情感到樂觀。同時，項目除了開放27樓現樓示範單位外，更會開放8樓現樓示範單位予公眾人士預約參觀。

●旺角利奧坊‧壹隅錄兩宗成交 單日套現1,169萬元

恒基地產旗下旺角利奧坊‧壹隅，周二連沽兩伙，共涉1,169.83萬元。當中，1座19樓K室，為實用面積264方呎的一房戶，成交價約587.6萬元，呎價約22,257元。

●觀塘凱滙連天台戶成交呎價約23,108元

●大埔白石角朗濤2,430萬元招標沽出三房