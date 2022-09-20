美股道指挫345點　福特汽車跌近8%

投資者仍在關注即將召開的聯儲局議息會議，美國30年期債息升至3.574厘，為2014年以來新高。美股3大指數周二早段受壓，道指跌345點，報30,673點；標指跌45點，報3,853點；以科技股為主的納指跌123點，報11,411點。恒指夜期報18,682點，跌74點，低水99點。

福特汽車預計，本季末將有4萬至4.5萬輛汽車因零件短缺而未能完成生產，又謂通脹更其成本比原先預期高出約10億美元(78億港元)。福特股價早段挫7.80%。

有「科技女股神」之稱的方舟投資(Ark Invest)行政總裁伍德(Cathie Wood)近期頻頻低撈美股，最新目標為通用汽車。方舟投資旗下ARK自主技術與機器人主動型ETF(Ark Autonomous Technology and Robotics ETF)增持了超過12萬股通用汽車，是自5月9日以來再次買入該股。通用汽車股價早段跌3.62%。

聯合健康收購醫療科技系統公司Change Healthcare的計劃，此前一度遭司法部阻撓，惟法院最新判決批準了收購案。按照計劃，這次收購作價為27.75美元，涉資約22億美元。