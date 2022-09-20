港島甲級商廈空置率升至10.38%　續創歷史新高

香港商廈租賃市場表現正處於低谷，中原(工商舖)數據顯示，8月港島區甲級商廈空置率錄約10.38%，按月升約0.11個百分點，續創有紀錄新高。其中，銅鑼灣升幅最大，而中環甲廈空置率則是港島5大核心商業區中唯一錄得跌幅，上月錄約9.09%，按月少約0.21個百分點。

該行寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，上月港島區整體甲廈空置率續升，按年亦高出約0.59個百分點。5大核心區中僅中環區表現較佳，雖錄得輕微跌幅，但對比2021年同期則仍高出約1.8個百分點。他指，整體市場氣氛仍見疲弱，但亦有部分實力企業趁勢進駐一線指標商廈。最新錄得一宗成交位於中環中心低層03室，面積約2,083方呎，以呎租約46元租出。資料顯示，該單位於2019年中時呎租達約70元，最新租金下跌約34%。

蔡續稱，銅鑼灣甲廈為港島核心區中空置率按月升幅最高地區，由7月約8.6%增加至最新約9.32%，漲約0.72百分點，不過按年比較則表現最好，回落約1.82個百分點。

至於金鐘8月甲廈空置率約9.23%，對比7月上升約0.46個百分點，按年遞增約0.44個百分點。上環區指標甲廈空置率錄約11.01%，按月遞升約0.22個百分點，較去年同期明顯上升約1.6個百分點。灣仔上甲級商廈空置率約12.73%，按月上升約0.38個百分點，但對比去年同期有約0.41個百分點跌幅。