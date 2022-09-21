東方日報B1：數碼港元採三軌研推　暫未有時間表

全球央行積極發展央行數碼貨幣(CBDC)，以發展電子支付。香港金融管理局表示，總結早前的市場諮詢，將採取「三軌道」的方式，為未來可能推出的數碼港元作出準備，惟未有具體推出時間表。副總裁李達志強調，即使他日正式推出數碼港元，亦無意廢除紙鈔，僅希望為市民提供多一項支付選擇。

金管局指，「第一軌道」是為日後推出的數碼港元奠定技術及法律基礎，將制訂計劃，開發數碼港元兩層式結構中的批發層面；檢視不同範疇，為修例作準備，以將法律基礎賦予數碼形式的貨幣，令其成為本港法定貨幣；而相關工作最快於今年第四季展開。

「第二軌道」則與「第一軌道」並行，當局將研究用例，以及有關數碼港元的應用、執行及設計事項；同時將與包括銀行、科技公司、支付商等不同持份者合作，進行連串試驗以獲取實際經驗。「第三軌道」則關乎何時正式推出數碼港元，當局進展將視乎第一及第二軌道工作的實際進度，以及本地及國際市場的相關發展步伐，屆時將作出更全面的部署，並訂下推出數碼港元的時間表。

不過，金管局助理總裁(金融基建)鮑克運表示，由於現時的法例條文未有包含以數碼形式所發行的貨幣，未來將用半年至一年，探討是否有需要修改現有法例或草擬新例，為數碼港元提供法律基礎。由於過程可能涉及償債和支付等問題，估計相關工作將數以年計，才可進入最終階段。

金管局早前收到75份市場回應，整體而言支持數碼港元項目，認為數碼港元具備潛力，能令支付更具成效，以推動數碼經濟發展。不過，有回應者指，當局需更深入探討私隱保障、法律考慮因素、應用場景等事項；現階段亦有不少電子支付工具覆蓋零售層面的應用，未來會與不同界別商討，尋找更突出的適合應用場景。

李達志認為，未來數碼科技發展潛力巨大，雖然現時未見數碼貨幣有即時用例，但直言「若看到有實質需求才做」，屆時將落後市場形勢。至於認受性的問題，他強調，最重要令市民得知新科技產品所帶來的好處。

被問及數碼港元的出現會否影響現時3大發鈔銀行的地位，李氏指，數碼港元與紙幣發行並沒有任何牴觸。有別於紙鈔上各發鈔行均印上各自商標；未來每枚數碼港元將「一式一樣」，由金管局直接發行，條件上亦可滿足「一間，甚至更多間的零售銀行進行分發」，會否由發鈔行主導亦存在彈性，毋須急於下定論。

數碼港元被認為是應對美國制裁時的潛在出路，李達志並無就此正面回應，稱央行數碼貨幣進行跨境支付的試驗，僅針對現時外匯結算時速度慢、費用高等痛點；國際間亦有共識，使用不同的金融科技進行跨境交易。

恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍稱，該行對金管局就數碼港元發表政策立場表示歡迎，正積極與不同持份者參與數碼港元的應用場景，探討應用上的可能性，會支持金管局進行連串實驗。中銀香港數字貨幣專項工作組總經理黃金岳稱，該行亦積極參與數碼港元之研究。