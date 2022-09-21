澳門日均賭收按周挫兩成

澳門博彩收入在中秋節長周末假期後顯著轉弱，花旗引述博彩業業內數據顯示，本月13至18日的一周，澳門日均賭收按周跌20%至7,500萬澳門元。除了假期結束因素外，該行認為是內地多個城市因疫情而限制出遊所致，並維持本月全月賭收僅27.5億澳門元的預測。

券商看淡 寬限前旅客乏信心

另一間券商Sanford Bernstein看得更淡，料本月賭收較2019年同期未有疫情前縮88%的預測，即約26.5億澳門元的水平。該行指，近日澳門日均遊客雖回升至2萬人次，但仍顯著低於今年上半年的日均3.7萬人，並認為在放寬限制前，客人到澳門旅遊的信心仍然低落。

日資券商大和在審視當局最新的邊境防疫政策後，認為由現時到下月內地十一長假期期間，內地與澳門邊境政策難有較實質的放寬。至於9月首18天平均每日賭收為8,600萬澳門元，只達到該行對今年第三季預測的下限，恢復步伐持續緩慢，建議濠賭股投資者要有耐心及審慎。

標普：雲頂倘中標或影響財務

至於澳門6個新賭牌的競投上周三截標後，國際信貸評級機構標準普爾表示，一旦新競爭者雲頂集團中標的話，該集團財務政策將由去槓桿轉為借債發展，加上澳門賭業競爭、監管和審查都較其他市場多，令該集團復甦步伐變得不穩定。此外，該行預期，今年全年澳門整體賭收只能回復至疫情前的兩至三成。