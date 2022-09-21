富蘭克林鄧普頓：利率上升牽動各類資產

今年經濟和政治錯配、衰退憂慮、高通脹和激進的貨幣緊縮政策擾亂了市場，仍然相信通脹極有可能仍是今年餘下時間的主旋律，並且令投資者深感不安的衰退因素在短期內仍揮之不去。即使衝擊市場的最壞時刻已過，但波動和不確定因素將可能持續。

深入分析資產價格和市場波動的相關因素，存續期是考慮各種資產類型的重要概念。儘管提到存續期時，很多投資者都會聯想起固定收益，但存續期與股票的關係也密不可分。實際上，存續期參與的是未來的利潤和股息。

審慎評估信貸風險

為對抗高通脹，貨幣政策大幅收緊導致利率上升，存續期更長的債券和增長型股票表現略顯遜色並不令人感到意外。投資者的一線希望，是在持續多年的減息後，更高的債券收益率最終開始提振固定收益市場的入息機會。當中包括公司債券、政府債券及浮息貸款等市場均湧現了更高收益的前景。

隨着貨幣政策的收緊和衰退風險的上升，追逐收益的投資者需要更慎重地評估信貸風險，這是因為信貸風險一般會隨着企業融資成本上升和經濟疲弱而增加。例如，儘管防守型公司如常用消費品的債券較高質量，但由於它們的存續期更長，因此存在利率風險。在通脹即將見頂和增長放緩的情況下，延長存續期是合理的，這種組合更適合承擔信貸風險。

定期調整投資組合

存續期以自由現金流量替代債券收益，解釋了標準普爾500指數去年表現最好的公司「FAANGM」，即Facebook母公司Meta、蘋果公司（Apple Inc.）、亞馬遜（Amazon）、Netflix、Google母公司Alphabet和微軟（Microsoft），今年卻跑輸大型股的原因，「FAANGM」較標普其他公司的存續期更長。

在通脹和聯儲局風險結束前，股票和債券的存續期仍將受壓。今年大家看到利率上升帶來的風險，但同時它們也帶來了收益和再平衡的機會。再平衡可提高每風險單位收益，為投資者帶來更好的收益機會。總括而言，不斷變化的基本面要求投資者定期調整投資組合，確保配置仍與其風險偏好和收益期望相符。

富蘭克林鄧普頓