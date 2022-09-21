陳樂怡：內地體育用品業 短線仍受壓
2022年09月21日 07:00
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環球央行持「鷹」派立場，地緣政治風險升溫。內地疫情防控嚴謹，加上房地產市場延續疲弱，8月房地產開發投資跌幅擴大，續牽制內地經濟復甦。本周正值超級議息周，投資者避險情緒濃厚，增長股捱沽，恒指宜守3月低位18,235點。
板塊方面，體育用品股受到9月疫情升溫打擊，銷售普遍進一步放緩。由於9月疫情於不同城市多點散發，對比於上一輪集中於一線城市，影響更為廣泛，預計體育用品股短期續面臨銷售壓力，去庫存的工作或受阻，限制股價上行空間。不過，長遠而言本土品牌熱潮支撐結構性增長，而且預計內地明年有機會調整防疫路線，消費股在今年低基數的情況下，有望迎來業績改善，國產品牌首選李寧(02331)。
萬洲現價估值吸引
個股方面可留意萬洲國際(00288)，該公司上半年57%收入來自美國市場，隨着社交距離措施解除，民眾生活復常，美國餐飲消費強勁復甦，料可帶動公司肉製品銷量增長。萬洲中期經營利潤按年大幅改善32%，主要得益於銷售增長及製造效率提升。
展望未來，公司將會進一步調整產品結構，提升市場佔有率和競爭力，保持較高盈利水平。現價對應明年預測市盈率6.1倍，較5年均值折讓37%，股息率達6.5厘，估值吸引。萬洲股價向上阻力位為6.2元，支持位4.8元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡
(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)