陳樂怡：內地體育用品業　短線仍受壓

環球央行持「鷹」派立場，地緣政治風險升溫。內地疫情防控嚴謹，加上房地產市場延續疲弱，8月房地產開發投資跌幅擴大，續牽制內地經濟復甦。本周正值超級議息周，投資者避險情緒濃厚，增長股捱沽，恒指宜守3月低位18,235點。

萬洲現價估值吸引

展望未來，公司將會進一步調整產品結構，提升市場佔有率和競爭力，保持較高盈利水平。現價對應明年預測市盈率6.1倍，較5年均值折讓37%，股息率達6.5厘，估值吸引。萬洲股價向上阻力位為6.2元，支持位4.8元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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