道指跌313點　比特幣失守1.9萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報110.19；港匯見7.8487；離岸人民幣(CNH)報7.0269；美元兌日圓處143.56；歐元報0.9974，英鎊報1.138。金價處1,666.74美元。布油報90.9美元，紐油報84.03美元。比特幣跌3.3%，報1.88萬美元。道指期貨微跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水170點。

●道指收報30,706點，跌313點或1.01%；標指收報3,855點，跌43點或1.13%；納指收報11,425點，跌109點或0.95%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報18,559點，跌222點或1.2%。

●即月恒生指數夜期收報18,608點，跌148點，低水173點，成交14,153張。

●紐約期油跌1.28美元或1.5%，收報每桶84.45美元；布蘭特期油跌1.38美元或1.5%，收報每桶90.62美元。

●紐約期金收報每安士1,671.1美元，跌7.1美元或0.4%。

●英國富時100指數收報7,192點，跌44點或0.61%；德國DAX指數收報12,670點，跌132點或1.03%；法國CAC指數收報5,979點，跌82點或1.35%。

●俄羅斯股市大跌逾10%，創俄烏衝突以來最大盤中跌幅。

●騰訊：無任何就減持美團、貝殼及滴滴的規劃、時間表及目標金額。

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