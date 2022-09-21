陳錦興：李寧受內地年輕人歡迎　可吼64元吸納

市場仍在等候美聯儲議息結果，恒指受制於19,000點。內地8月零售數據較預期好，加上十一長假在即，內需股具動力回升。李寧是國潮底下的主要受惠者，內地也鼓勵體育產業發展，政策面明朗，只要消費信心恢復，李寧可望重括增長動力。

李寧中期21.89億元人民幣(下同)盈利，按年升11.56%，不派息。收入為124.09億元，按年升21.7%，毛利率跌5.9個百分點至50%，主要是期內加大折扣及成本上漲所致。

內地疫情雖有反覆，但近期已逐漸受控，李寧7月及8月銷售情況已有所恢復，管理層對下半年企業運營保持審慎樂觀，全年毛利率可以符合集團年初訂定的53%指引。整體上，李寧中期業績較預期理想，也反映其經營韌性。

在國產體育品牌中，李寧勢頭不俗，也受年輕人的歡迎，當消費市道回復活躍，特別是十一長假，是疫情受控後首個長假期，消費情緒或較預期高漲，李寧是主要受惠者，更有望搶佔對手的市場份額。

李寧的庫存與銷售水平在行業中屬健康，當市場復甦，其動力將是最強。估值方面，李寧現價預測市盈率約26倍，今年至後年的每股盈利複合增長率為28%，估值未算昂貴。始終是內地消費復甦的主要受惠者，建議64港元吸納，暫上望阻力位72元，跌破支持位60元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)