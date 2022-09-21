港股再考驗18500關　科網股回吐　滙豐跌逾1%

港股跌幅擴至超過200點，恒生指數低見18,490點，再創逾半年新低，暫於18,500點水平徘徊。國企指數跌百點；科技指數跌80點，主板成交230億港元。

大型科網股領跌，阿里巴巴回吐3%；美團及網易跌2.3%；京東集團跌1.8%；小米集團跌1.7%；百度跌1.5%；騰訊跌1.1%。

金融股跟隨大市向下，滙豐控股跌1.2%；招商銀行跌1.6%；中國平安跌1.3%；建設銀行跌1%；工商銀行跌0.8%；香港交易所跌0.7%；友邦保險跌0.3%。

其他藍籌股普遍下跌，碧桂園服務挫4.7%表現最差；舜宇光學及信義光能跌4.1%緊隨其後。東方海外再彈4.4%，是表現最佳藍籌。

【09:20】港股受壓 大型科網股回吐 滙豐跌逾1%

市場觀望聯儲局議息結果，港股開市偏軟，恒生指數跌142點或0.76%，報18,638點；國企指數低開48點或0.76%，報6,356點；科技指數跌38點或1.01%，報3,815點。

大型科網股拖低大市，阿里巴巴跌2.4%；百度及網易跌1.3%；騰訊跌1%；京東集團跌0.9%；小米集團跌0.4%；美團跌0.1%。

金融股偏軟，滙豐控股及中國平安齊跌1.2%；友邦保險跌0.7%；香港交易所跌0.4%；招商銀行及建設銀行跌0.9%及0.4%。