【高盛推介】市場預期美聯儲大機率加息0.75厘　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美股過去3日持續於低位震盪，3大指數分別跌約1%，道指及標指均創2個月新低。亞洲時段中，亦見美指期貨下跌，當中標指期貨跌幅最大，較周二(20日)低水約1.1%，納指及道指則分別低水約0.8%及1%。美聯儲周三(21日)議息，市場料將大機率加息0.75厘。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周五(16日)至本周二皆錄得資金流入，合共約140萬元。

道指方面，好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約90萬元。淡倉於本周一(19日)錄得約70萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。

標指方面，好倉於上周三(14日)至本周一皆錄得資金流入後，周二獲資金轉向沽出。

納指購10475，行使價12,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.2倍，貼價、低街貨。

道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿14.0倍，貼價、低街貨。

標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿17.3倍，高槓桿。

納指沽10532，行使價9,888點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.0倍，高槓桿。

道指沽10508，行使價26,380點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.8倍，高槓桿。

標指沽10534，行使價3,600點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.9倍，貼價。

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