張智威：港股後市不容樂觀 騰訊仍未見底
2022年09月21日 10:38
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市場觀望聯儲局議息結果之際，「末日博士」魯比尼指美國以至全球經濟一旦出現「硬着陸」，美股跌幅恐達40%。信誠證券聯席董事張智威認為，反映市場看法相當悲觀，在美國以高息遏抑通脹下，美股有機會進一步調整。至於港股後市亦不容樂觀，在防疫政策仍未放寬下，經濟前景疲弱，且大市交投淡靜，上日更跌至逾4個月低位。走勢上，恒指沿保力加通道下移，一旦失守3月低位18,200點，恐要下試16,000點，建議投資者做好防風措施，有貨在手宜採取對沖策略。
騰訊控股(00700)再傳減持旗下公司，但其後公司發聲明否認。不過，張認為已多次出現相關傳聞，空穴來風，未必無因，投資者未宜掉以輕心。而騰訊技術走勢亦偏弱，更已跌穿288元的支持位，後市有機會進一步下跌。
中國聯通(00762)美洲分公司等電訊商，被美國列入國家安全威脅清單。事實上，中國移動(00941)及中國電信(00728)早於今年3月已被列入清單上。張指出，事件反映美國對中資電訊商有保留，但中美角力已一段時間，市場早已消化相關消息，相信對股價影響不大，毋須過分憂慮。