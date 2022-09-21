張智威：港股後市不容樂觀　騰訊仍未見底

市場觀望聯儲局議息結果之際，「末日博士」魯比尼指美國以至全球經濟一旦出現「硬着陸」，美股跌幅恐達40%。信誠證券聯席董事張智威認為，反映市場看法相當悲觀，在美國以高息遏抑通脹下，美股有機會進一步調整。至於港股後市亦不容樂觀，在防疫政策仍未放寬下，經濟前景疲弱，且大市交投淡靜，上日更跌至逾4個月低位。走勢上，恒指沿保力加通道下移，一旦失守3月低位18,200點，恐要下試16,000點，建議投資者做好防風措施，有貨在手宜採取對沖策略。