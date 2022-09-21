大金據報調整冷氣機供應鏈　避免依賴中國產零部件

外媒報道，大金工業(Daikin)將在2023年構建非常時期缺少中國產零部件時，也能生產冷氣機的供應鏈。除了在日本國內自行生產與節能等核心功能相關的零部件外，還將要求供應商在中國以外地區生產。

中國防疫封控措施及中美對立而存在供應中斷及地緣政治風險，已向日本製造業發出警號，減少對中國的依賴已成為趨勢。

大金從2010年代中期開始集中在中國採購零部件。按金額計，2020年大金的中國採購比例上升至35%。雖然大金2021年將中國採購比例降低至20%，但進入今年後，受上海封城影響，出現部分產品產量減少的情況。大金認為，需要在正常時期維持從中國採購零部件的體制，同時要建立非常時期從其他地區採購的體制。

報道指，大金將一些冷氣機專用零部件定為「風險零件」，將把體制調整為，除中國外還可從日本及東南亞等多個基地採購。要求在中國以外其他地區擁有工廠的供應商生產這些零件，而對於僅在中國設有生產基地的供應商，將要求對方新設工廠等，以便能在其他國家製造。

此外，與節能等冷氣機核心功能相關的零部件將由大金自行生產。上海封城後，大金開始在日本滋賀縣的基地自行生產某些零部件，最近並開始在馬來西亞進行生產。雖然估計採購成本會有所增加，但考慮通過提高生產效率等加以彌補。