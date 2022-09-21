黃偉綸：積極吸引企業赴港上市　研拓互聯互通安排

財政司副司長黃偉綸周三(21日)出席財經論壇時表示，最近香港確實飽受挑戰，包括地緣政治局勢持續緊張、環球通脹高企，以及環球主要央行大力收緊貨幣政策，導致息率居高不下，都使環球經濟動力下降，亦使香港短期經濟受壓。

黃認為，香港短期內需要努力管控疫情，以減低相關社會成本，亦避免在經濟面對短期波動時，形成系統性風險，長期則需做好部署，抓緊國家發展機遇，保持香港獨特地位和優勢。

他又指，香港除了繼續加強與大灣區的合作，亦將推動與國際間的經貿關係，正積極爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，深信加入後能促進香港和內地與成員國間的商貿往來。

同時，設法吸引不同背景的公司來港上市融資，中國證監會支持符合條件的在港上市海外企業的證券納入互聯互通，有助提升相關證券在香港市場的流通量，亦吸引更多海外企業來港上市。

黃續稱，截至今年7月底，本地銀行體系人民幣存款餘額近9,200億元人民幣。他透露，有意拓展互聯互通安排，正研究容許港股通引入人民幣櫃枱，並支持在港推出國債期貨，相信這些措施能方便投資者透過港股通配置資產，以及為本港及海外投資者提供離岸風險管理工具。