財庫局：積極往東南亞及中東「搶企業」來港上市融資

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌表示，受惠內地對香港金融發展的支持，已經開啟與內地金融市場「互聯互通2.0」的新時代，「互聯互通2.0」為香港的金融發展增添了更強的增長引擎。

他表示，在「互聯互通2.0」的新時代下，符合條件在香港主要上市的海外企業證券將可納入港股通合資格證券範圍。港府會積極到國際市場如東南亞、南亞和中東國家「搶企業」，吸引它們到港上市融資。這也將是他下周訪問菲律賓馬尼拉面見商界的重點之一。

此外，他在網誌指出，要「提振香港國際金融中心的領先地位」，包括在即將舉行的國際金融投資峰會和香港金融科技周等活動，以及多走出去對海內外宣講香港財經故事。

他指出，內地在今年7月宣布同意開展兩地利率互換市場互聯互通，中證監最近亦明確支持在香港推出國債期貨。在國債期貨產品推出後，香港將集管理內地A股、利率及國債風險的戰略功能於一身，大大提升在「十四五」規劃下作為國際風險管理中心的地位。在各項措施實施後，香港將成為國際平台，可以讓國際投資者直接投資內地各種證券，包括A股、ETF及債券、衍生工具，以及同時有效管理各項風險。

在推動香港金融發展及人民幣國際化的道路上，他稱力求「股債雙線、投融並舉」。目前環球主要經濟體開始進入利率上升周期，發行人民幣債券的成本與其他貨幣例如美元相比相對下降，有利推動更多發行人來港發行境外人民幣點心債。

他又提及，財庫局將於本周與廣東省國家發展和改革委員會(省大灣區辦公室)聯合舉辦座談會，將鼓勵更多內地機構來港發行點心債，並讓內地和香港政商民各界共同探討活用債券融資助力大灣區發展和推動人民幣國際化的未來方向。