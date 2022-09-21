港交所史美倫：正積極開展中港利率互換通工作

此外，她亦支持香港推出國債期貨，料能為投資中國國債的國際投資者提供風險管理工具。她指，香港亦應保持其獨特金融地位和優勢，維護自由開放的營商環境等，拓展暢通便捷的國際聯繫，以鞏固國際金融、航運及貿易地位。

她深信，上述舉措將為港交所和香港資本市場帶來全新發展機會，又指將外國企業納入港股通將大大提升外企來港上市吸引力，意味這些企業能利用內地充足的流動性，有助提升其在中國市場的知名度。同時，為內地投資者提供更多投資海外的機會，並提升本港作為國際資產管理中心的吸引力。

史美倫表示，目前全球經濟面臨嚴峻挑戰，利率及匯率市場出現大波動，金融市場對人民幣的風險管理需求增加，現時正與內地的外匯交易中心上海清算所合作，開展利率互換通的工作，支持境外投資者參與內地的利率互換市場，管理人民幣利率風險。