人行前行長：人民幣有望在2035年成為第三大國際貨幣

中國人民銀行前行長戴相龍周三(21日)以視像方式出席財經論壇時表示，香港要藉人民幣國際化步伐加快的機會，大力發展人民幣離岸業務，並預測到2035年，人民幣將成為僅次於美元和歐元的第三大國際貨幣，香港離岸人民幣業務將迅速發展，為香港提升國際金融中心地位帶來新而巨大的推動力。

他相信，中國與英美的關係變化，對灣區影響較小，惟對香港國際金融中心建設則有影響，而影響是暫時及階段性，長遠不會動搖香港的國際金融中心地位，中美關係轉差亦不會改變香港國際化的金融制度。他又指，一些在其他金融中心上市的公司反而會轉入香港上市，並為香港鞏固和提升其國際金融中心提供機遇。

戴深信，歷史將證明香港和內地擴大互聯互通後，內資進入香港的數量會逐步增加，佔比亦升提升，惟香港仍將保持國際金融中心的屬性。戴指出，內地資金進入香港後，將按香港國際化和市場化規則運行，有可能兌換成外幣，又或進入人民幣離岸市場，成為國際金融市場一部分，資金將具備「國際資本屬性」，而不應使香港金融市場「內地化」。

他強調，香港仍是中外金融機構交流合作的傳統基地，相信長期在港發展的海外金融機構會繼續留港，並珍惜香港的事業，料未來將有更多新的國外投資機構和投資者進入香港市場。