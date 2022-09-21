【高盛推介】騰訊創4年新低　北水連日吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(20日)重上290港元水平，升約1.5%，周三(21日)跟隨大市下跌，低開約1%後再度失守290元水平，最低見287.6元，創近4年新低。中午報289.2元，跌約1.4%。日前有報道指，騰訊擬減持美團及貝殼等公司，以提供資金用於股票回購和新業務。但騰訊則否認相關報道。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五(16日)及本周一(19日)共錄得約1,730萬元資金流入後，周二見資金沽出認購證及轉倉至牛證。

觀察港股通資金流向，可見近期北水持續買入騰訊，周二錄得約4.6億元資金淨買入。

由於騰訊股價跌至多年新低，投資者在趁低部署反彈時，應從風險角度出發，宜選貼價認購證，或遠牛。從條款及風險角度出發，揀選合適條款的產品。

騰訊購22662，行使價360元，2023年1月26日到期，實際槓桿9.2倍，低面值兼高槓桿，進取選擇。

騰訊購23005，行使價333.5元，2023年1月30日到期，實際槓桿8.0倍，貼價熱門選擇。

騰訊購23271，行使價320元，2023年2月17日到期，實際槓桿6.8倍，高敏感度。

騰訊牛59803，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，實際槓桿12.9倍，高槓桿近牛。

騰訊牛61848，收回價250元，行使價247.2元，換股比率500，實際槓桿6.6倍，近40元收回距離遠牛。

騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.6倍，中期。

騰訊沽22343，行使價270元，2022年11月3日到期，實際槓桿11.4倍，短期、高槓桿。

騰訊熊69977，收回價310元，行使價313元，換股比率500，實際槓桿11.0倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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