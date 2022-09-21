羚邦：冀透過收購產生協同效應　未有融資需要

趙預告，10月份將有3部代理電視動畫推出，包括《鏈鋸人》、《死神》及《我的英雄學院》；代理動畫電影《搖曳露營》亦將於10月在港上映，又對在台灣票房感到滿意。另外，公司已獲得知名日本運動題材的動畫電影代理權，擬於2023年首季上映，並計劃與運動品牌合作，推出聯乘產品。

她續指，公司會視乎動漫的題材、目標觀眾、IP特性等，進行針對性的市場推廣策略。今年5月在港上映的《劇場版 咒術迴戰0》，其在港錄得逾1,400萬港元票房，全亞洲的票房超過1,700萬美元(約1.09億港元)，市場推廣開支預算以千萬港元計。參考有關數據，新代理的運動題材動畫電影的推廣投入規模相若。

至於海外市場方面，趙提到，現進行日本本地化工作，並正物色辧公室，另會加大新加坡投資。隨着外資到越南發展，帶動當地的動漫、動畫等需求，公司亦會逐步在越南、印尼、印度等市場作部署。

此外，趙透露，正與國際串流影片平台Netflix商討進一步合作，由產品授權，拓展至製作層面。