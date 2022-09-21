道期牛皮 美匯指數續創20年新高
2022年09月21日 16:13
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●美匯指數日內曾高見110.87，為2020年6月18日以來新高，現報110.72；港匯見7.8496；離岸人民幣(CNH)報7.0626；美元兌日圓報143.77；歐元企0.9907，英鎊處1.1336。金價報1,671美元。布油報94.96美元，紐油報86.15美元。比特幣企1.8萬美元水平。道指期貨微跌9點。
●市後關注點
22:00 美國8月成屋銷售
●恒生指數全日收報18,444點，跌336點或1.79%；國企指數收報6,267點，跌138點或2.16%；科技指數收報3,737點，跌116點或3.03%。主板成交813億港元。https://bit.ly/3f4DFBB
-羚邦：冀透過收購產生協同效應，未有融資需要。
-東亞銀行推BEAST平台一年與夥伴共同開發73項目。
-騰訊音樂介紹形式主板上市，高於美股收市價。
-A嘉實生活科技入場費2,000元，下周一掛牌。
-傳友邦就收購MediCard Philippines進行磋商。
●滬綜指收跌5點，生物製藥及釀酒股跌逾1%，飛機製造股跌0.7%。https://bit.ly/3SpzFdv
●中國經濟：
-亞開行下調內地今年經濟增長預測至3.3%。
-人行前行長：人民幣有望在2035年成為第三大國際貨幣。
-中歐商會：內地防疫政策嚴苛，不再是做生意好地方。
●香港經濟：
-財庫局：積極往東南亞及中東「搶企業」來港上市融資。
-香港列信安全球普惠金融指數第四位，新加坡稱冠。
-黃偉綸：積極吸引企業赴港上市，研拓互聯互通安排。
●力拓CEO：銅短期前景面臨挑戰，將波及各個領域。
●中國聯通美洲分公司被美列入國家安全威脅清單。
●大金據報調整冷氣機供應鏈，避免依賴中國產零部件。
●美股：末日博士：美經濟衰退恐持續至明年，美股或挫4成。
●Panasonic下月起調升產品出廠價，幅度最高達45%。
●瑞信：去年全球財富增一成至3616萬億元。
●摩通CEO：美經濟烏雲密布 資本要求太緊阻銀行放貸。
●銷售下滑削開支，GAP傳裁員500人。