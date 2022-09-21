【產經直播】「息」魔加人幣弱　港股無運行？

美債息再度逼近4厘，隔晚美股向下，而港股周三(21日)亦低開142點後，跌幅一度擴大至341點，低見18,439點，創近半年低位，收市仍跌336點，報18,444點，成交僅813億元。美國聯儲局議息結果即將出爐，市場預料大機會會加息75點子，另外有「末日博士」之稱的魯賓尼預示，美國甚至全球將於今年底出現經濟衰退，一旦出現「硬着陸」，美股有機會出現大回調，環球股市最壞時間仍未到？港股方面，大市成交量欠力水，離岸人民幣更創24個月低位，港股後市恐難有起色？投資部署策略有咩要注意？

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