【產經直播】「息」魔加人幣弱 港股無運行？
2022年09月21日 16:34
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美債息再度逼近4厘，隔晚美股向下，而港股周三(21日)亦低開142點後，跌幅一度擴大至341點，低見18,439點，創近半年低位，收市仍跌336點，報18,444點，成交僅813億元。美國聯儲局議息結果即將出爐，市場預料大機會會加息75點子，另外有「末日博士」之稱的魯賓尼預示，美國甚至全球將於今年底出現經濟衰退，一旦出現「硬着陸」，美股有機會出現大回調，環球股市最壞時間仍未到？港股方面，大市成交量欠力水，離岸人民幣更創24個月低位，港股後市恐難有起色？投資部署策略有咩要注意？
早前有外媒報道，騰訊(00700)正擬減持手上部分其他公司股權，套現用作回購，當中包括貝殼(02423)、美團(03690)等公司，雖然騰訊已作出否認，但貝殼及美團仍要跌2至3%，而騰訊亦跌逾3%。在美債息高企下，科網股低撈風險大唔大？
另外騰訊同系的騰訊音樂(01698)於周三在港第二上市掛牌，開報18元，收市報18.22元。母企騰訊近日表現麻麻，呢隻新股前景又點呢？
另一邊廂，原油運輸指數(BDTI)連升7日，上日波羅的海乾散貨指數亦急彈11%，帶動航運股逆市做好，其中中遠海能(01138)創逾11年高位，收市升一成，聖誕前夕為航運旺季，依家仲可以上「船」？
中國聯通(00762)美洲分部等子公司被美國聯邦通信委員會(FCC)納入「國家安全威脅名單」，股價今日(21日)偏軟，消息對中聯通等中資電訊股影響幾大？
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