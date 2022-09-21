分析師：聯儲局倘續鷹　金價恐跌見1600美元

儘管已經出現部分經濟衰退迹象，但分析師擔憂，聯儲局似乎仍將保持鷹派，金價恐會繼續向下。

外媒報道，Pepperstone研究主管Chris Weston表示，今周有13家央行開會，預期大多數央行都將大幅加息，不過聯邦公開市場委員會(FOMC)會議才是本周重頭戲。在聯儲局持續保持鷹派的立場下，金價恐跌至1,600美元。現貨金每安士最新報1,674美元。

OANDA高級市場分析師Edward Moya指，如果市場相信聯儲局不但會繼續積極收緊貨幣政策，並且即使面臨經濟衰退，仍將維持利率不變，金價就會陷困。聯儲局可能會決定金價後續走勢。

澳盛銀行高級商品策略師Daniel Hynes指，聯儲局明確表達傾向於採取過多而不是過少的緊縮政策。在通脹持續高企下，加息將會激進。而在充滿挑戰的整體經濟背景下，黃金仍容易進一步向下。儘管地緣政治風險上升和經濟環境惡化，避險需求仍然低迷。從技術上來說，看跌趨勢可能會繼續。此外，大幅加息預期可能會導致美元持續強勢。

瑞士銀行高級分析師Ipek Ozkardeskaya同樣看淡金價，認為美元是現在唯一吸引資金的資產。即使傳統避險資產如今也遭遇損失，在議息結果公布前，他相信沒人願意在美元以外任何資產上冒險。