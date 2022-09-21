Mox開業兩年客戶倍增至40萬　有信心3年內達收支平衡

虛擬銀行Mox在港開業兩周年，行政總裁胡博思(Barbaros Uygun)表示，該行客戶數目按年上升超過1倍至接近40萬人；信貸額度按年增長5倍，信貸結餘則增長22倍。

現時該行存款額約60億元、但借貸額僅為30億元，存貸比僅為50%，低於其他傳統銀行。該行策略主管許崇軒解釋，有別於其他銀行擁有樓宇按揭產品，該行貸款主要來自零售客戶，故對現抵押率感滿意。而隨着該行預期的產品數量增加，許稱有信心3年內達致收支平衡。

該行自開業以來已派發逾1億元的現金回贈，顧客策略及發展總監馮婉欣指出，該行將更着重以其他的方式吸客，包括現有客戶推薦新客，強調不只是「燒錢」，並希望以更優質的服務留住客人。

馮氏亦預告，該行有意推出港股、美股的股票買賣服務，計劃最快明年上半年推出市場。她指，該行將於近期向金管局提相關申請文件，惟服務費等具體細節則未能披露。

全球進入加息周期，被問及該行會否有意跟隨調升利率，馮表示將按市場環境及公司策略再作息口調整，並指滿足指定條件的客戶存息亦高達3.7厘。