凜冬將至歐洲經濟瀕崩潰　德國將天然氣巨企收歸國有

俄烏戰事引發的能源危機中，歐洲損失可謂最為慘重。當中，貴為全球第四大經濟體的德國，經濟已離衰退不遠，卻也得設法運用國資拯救能源企業，以確保冬季能源供應穩定。偏偏整個歐洲通脹仍然高企，各大央行只有繼續加息。能源價格與利率雙升的夾擊下，正將歐洲經濟推向崩潰的邊緣！

能源價格急飆，能源企業亦無法經營下去，可為確保能源供應，歐洲國家只有利用國家資本接手營運能源企業。周三傳來德國最大天然氣進口商Uniper宣布，當地政府正式同意將該企國有化，並將對該企增加80億歐元資本，同時將以5億歐元購買Uniper股東芬蘭能源企業Fortum的持股。交易完成後，德國政府將持有Uniper約99%股權。

Fortum行政總裁Markus Rauramo對交易表示歡迎，並指自俄羅斯攻擊烏克蘭以來，歐洲在天然氣的角色便出現根本變化，側重天然氣業務的企業前景不明，並透露Uniper因戰事造成相關損失已超過85億歐元，主因俄羅斯限制輸往歐洲的天然氣，故企業需在公開市場採購貴價天然氣。

令人憂慮的是，德國通脹遠未休止，可用作衡量消費者通脹領先指標的生產物價指數(PPI)，於8月按月增7.9%，連升24個月，按年更激升45.8%，雙雙破當地有紀錄以來最大升幅。整體能源價格按月升20.4%，按年增1.39倍；其中電價按月增26.4%，按年升1.74倍。當地銀行LBBW指，成本上升不單只出現在石油和天然氣價格上，電價上升也是元兇之一。

通脹恐進一步向上支持勢央行繼續加息，歐洲央行行長拉加德表示，利率或需上升至超過「中性水平」(即對經濟不造成影響)，以抗擊無法接受的高通脹。她指，如果有證據顯示高通脹與預期脫釣，那麼利率有必要提高至限制經濟增長水平。

英國擬降印花稅鼓勵首置撐市

儘管能源危機未退，惟西方國家絲亳未見退讓之意。英國首相府發言人指，首相卓慧思將與法國總裁馬克龍將共同合作，終止對俄國能源的依賴，並加強保護能源安全，以展示予俄方其在能源和糧食供應的恐嚇難以得逞。另卓慧思將公布政府緊急財政計劃，傳她將降低置業印花稅稅率，以鼓勵首次置業人士上車，從而推動經濟增長。

在英國現行印花稅系統中，購買的房屋價值達約12.5萬英鎊便需支付印花稅，稅率根據房屋價格而定，而首次置業買家購買30萬英鎊或以上的房屋才需支付印花稅。

俄國局勢升溫，當地股市持續波動，MOEX指數周三早段曾再挫一成，之後跌幅收窄至3%；歐洲股市表現普遍偏軟。