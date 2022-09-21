移民盤淡市下再劈價 現崇山兩房累減92萬沽

淡市下移民盤有更大議幅，黃大仙現崇山同類兩房放盤，更是一減再減，累減92萬元後，終售908萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳和彬表示，西灣河嘉亨灣2座高層G室，實用面積約498方呎，兩房間隔，有海景，近期叫價約為1,180萬元，故吸引同區上車客垂青，議價後以1,136.8萬元成交，呎價約22,827元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角富澤花園富邦閣低層B室，實用面積約652方呎，套三房間隔，成交價938萬元，呎價約14,387元，單位原先叫價1,050萬元，累計減幅近11%。

●中原歐陽嘉俊指，西半山聯邦花園羅馬閣高層C室，實用面積約1,166方呎，套三房間隔，享全山景，叫價2,700萬元，最終願減100萬元，以2,600萬元易手，呎價約22,298元，較市價低約3至5%，新買家屬於用家。

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九龍區

●利嘉閣李嘉輝稱，黃大仙現崇山5B座中層D室，實用面積約523方呎，兩房間隔，以908萬元易手，呎價約17,361元，原業主因移民放盤，最初叫價1,000萬元，其後減價至940萬元，議價後再減32萬元沽。

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新界區

●祥益黃慶德指，屯門的新屯門中心1座中層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，新買家為外區首置客，見單位有裝修，收樓後可節省開支，加上放盤叫價累減25萬元，遂便決定以505萬元購入自住，呎價約10,931元。

●中原黃達雄透露，大埔寶馬山7座中層C室，實用面積約520方呎，兩房間隔，放盤時開價約750萬元，近日雙方議價後以710萬元易手，呎價約13,654元，新買家為用家。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城17座低層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，叫價560萬元，放盤兩個月，最終減80萬元至480萬元沽售，減幅約14.3%，呎價約14,679元，原業主於2018年2月以510萬元購入，持貨逾4年帳面蝕30萬元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區9月暫錄約37宗二手買賣，屋苑8座高層複式戶，實用面積約1,436方呎，套三房間隔，議價後連車位以1,780萬元易手，呎價約12,396元，新買家為用家。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山新港城9月暫錄7宗買賣，包括R座中層2室，實用面積約337方呎，兩房間隔，開價約605萬元，議價後以579萬元易手，呎價約17,181元，新買家為用家。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢綠怡花園第18座低層單位，實用面積約1,008方呎，套兩房間隔，望內園池景，連花園約570方呎，原先叫價1,650萬元，減78萬至1,572萬元連兩個車位沽出，呎價約15,595元。

●中原柯勇指，將軍澳日出康城GRAND MONTARA第1A座中層C室，實用面積約555方呎，兩房加儲物房間隔，以886萬元易手，呎價約15,964元，原業主於2019年7月以830萬元一手購入，持貨滿3年帳面獲利56萬元離場。

●美聯表示，將軍澳日出康城領凱10座右翼中層B室，實用面積約684方呎，套三房間隔，吸引同區客承接換樓，單位6月中放盤叫價938萬元，先後經過6次減價，終以776萬元成交，累減162萬，減幅約17%，呎價約11,345元。

●美聯劉卓豪指，將軍澳9月暫錄約133宗二手買賣，按月跌約7%，其中日出康城領都1座左翼低層B室，實用面積約977方呎，套四房連士多房間隔，獲換樓客承接，單位7月份放盤，連減6口價共210萬元，售價1,070萬元，減幅約16.4%，呎價約10,952元。

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