恒大物業與恒大商討逾百億存款遭強制執行償還方案

中國恒大在7月下旬交代恒大物業約134億元抵押保證金被銀行強制執行一事，當時據獨立調查委員會的初步獨立調查，抵押相關的貸款透過第三方劃轉回流至恒大作一般營運用途，涉及約20億元、87億元及27億元的抵押擔保。

公司指，已就償還方案聘請歐華律師事務所為公司境外律師，北京大成(廣州)律師事務所為公司境內律師，邁時資本有限公司為獨立財務顧問，及香港評值國際有限公司為物業評估師，協助公司推進償還方案。

恒大物業在公告表示，有關質押擔保的獨立調查尚在進行中，公司將在切實可行情況下盡快發布有關獨立調查結果。

集團同日透露，截至8月底，集團在管面積約4.8億平方米，覆蓋22個省，5個自治區，4個直轄市及香港，共310餘個城市，管理項目2,541個，向320多萬戶住戶提供物業管理服務。其中，本年度新拓展第三方開發商開發的物業項目255個，合約面積約2,400萬平方米，在管面積約1,600萬平方米。

集團表示，其2021年審計工作及2022年中期業績之審閱工作尚在進行中，將在切實可行情況下盡快發布業績。另該企股份繼續停牌至另行通知。