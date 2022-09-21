新界上車新盤收票墟冚　天水圍項目超購逾22倍

新盤交投陷入靜局，周三(21日)僅錄零星成交。同時，兩個新界區上車盤蓄勢待發，其中，天水圍項目將於明日發售首輪80伙，該盤今日中午已截票，最終超額逾22倍。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue部署短期內再加推

林氏指，首3張價單累積加價約2.5%，按定價計，該批單位市值約10.1億元。項目會於今日或明日加推價單4號，短期內會上載銷售安排，預料下周展開首輪銷售。首輪銷售涉及的單位，預計會超過200 伙，同時將涵蓋6至7伙特色戶。發售當日將會有大手安排，現時收票量中有約10%屬大手組別。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期截收1,870張入票

資料顯示，該盤明日首輪發售單位戶型涵蓋一房至三房間隔，折實平均呎價為14,344元，折實售價由496.8萬至884.5萬元，折實呎價介乎13,008至17,081元。

●MIAMI QUAY I一房售839萬元

●觀塘凱滙1期兩房呎價約24,554元

●大圍站柏傲莊III累錄238宗終止交易

據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增1宗個案，為8B座18樓A室，實用面積797方呎，三房連儲物室間隔，原本於去年6月以1,642萬元成交，當時呎價約20,602元，惟交易已於周二(20日)終止。