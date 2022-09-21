新界上車新盤收票墟冚 天水圍項目超購逾22倍
2022年09月21日 22:03
東網電視更多新聞短片
新盤交投陷入靜局，周三(21日)僅錄零星成交。同時，兩個新界區上車盤蓄勢待發，其中，天水圍項目將於明日發售首輪80伙，該盤今日中午已截票，最終超額逾22倍。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue部署短期內再加推
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，周三(21日)公布短期內再加推。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至下午2時，已接獲約2,200張入票，按首3張價單共193伙計，超額認購逾10倍。
林氏指，首3張價單累積加價約2.5%，按定價計，該批單位市值約10.1億元。項目會於今日或明日加推價單4號，短期內會上載銷售安排，預料下周展開首輪銷售。首輪銷售涉及的單位，預計會超過200 伙，同時將涵蓋6至7伙特色戶。發售當日將會有大手安排，現時收票量中有約10%屬大手組別。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期截收1,870張入票
新界區新盤開售在即，新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，首輪銷售周三(21日)中午已經截票。發展商表示，經核數共接獲1,870張入票，當中包括94票為代理入票，按周四(22日)公開發售80伙計，超額認購逾22倍。
資料顯示，該盤明日首輪發售單位戶型涵蓋一房至三房間隔，折實平均呎價為14,344元，折實售價由496.8萬至884.5萬元，折實呎價介乎13,008至17,081元。
●MIAMI QUAY I一房售839萬元
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展、位於啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I，周三(21日)最新沽出3座16樓K室，為實用面積329方呎的一房單位，成交價為839.5萬元，呎價約25,517元。資料顯示，該盤由本月中首輪開售至今，累計售出44伙，成交價介乎563.1萬至1,908.7萬元，套現金額逾4.29億元。
●觀塘凱滙1期兩房呎價約24,554元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙系列項目本月至今已錄得5宗成交，共涉7,534.78萬元。包括最新沽出1期的2座49樓J室，實用面積485方呎，兩房間隔，成交價為1,190.85萬元，呎價約24,554元。
●大圍站柏傲莊III累錄238宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得238宗終止買賣個案，佔成交量846宗28%，而涉及總成交金額逾37.5億元。
據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增1宗個案，為8B座18樓A室，實用面積797方呎，三房連儲物室間隔，原本於去年6月以1,642萬元成交，當時呎價約20,602元，惟交易已於周二(20日)終止。