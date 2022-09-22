東方日報B1：港股險見6年低　明年中最熊睇萬七

正當市場注視美國聯儲局在全球經濟與企業敗報連連的背景下，勢將息口上調至2008年1月後新高之際，俄烏衝突升級令避險情緒更高漲，港股周三幾乎失守3月中觸及的6年收市低位。投行摩根士丹利更警告，新興市場本月底將創出歷來最長的熊市，下月恐迎來「投降式拋售」(Capitulation)，直言增持現金乃最佳的對沖策略。

大摩表示，聯儲局鷹派言論，加上美國通脹高過預期，市場正走向該行預期的最差情景，下月迎來「投降式拋售」的機會增加，即大量好友放棄市場扭轉劣勢的希望，目前並未有足夠條件表明「低位將至」，呼籲投資者在拋售來襲前做好防守工作。該行維持明年6月恒生指數目標21,500點，樂觀情景可望在明年中重越26,500點，「最熊」則恐下試17,000點。

滙豐環球研究等大行預料本港快將放寬旅行檢疫限制之際，恒指周三低開142點，報18,638點，已為全日最高位，大市無力承接，午後曾跌346點，低見18,434點，收市報18,444點，跌336點或1.79%，直逼3月15日創當時6年收市低位的18,415點。國企指數收報6,267點，下跌138點或2.15%；科技指數收報3,737點，跌116點或跌3.02%。