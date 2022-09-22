東方日報B1：港股險見6年低 明年中最熊睇萬七
2022年09月22日 00:05
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港股下月中「最熊」恐下試17,000點。
正當市場注視美國聯儲局在全球經濟與企業敗報連連的背景下，勢將息口上調至2008年1月後新高之際，俄烏衝突升級令避險情緒更高漲，港股周三幾乎失守3月中觸及的6年收市低位。投行摩根士丹利更警告，新興市場本月底將創出歷來最長的熊市，下月恐迎來「投降式拋售」(Capitulation)，直言增持現金乃最佳的對沖策略。
大摩表示，聯儲局鷹派言論，加上美國通脹高過預期，市場正走向該行預期的最差情景，下月迎來「投降式拋售」的機會增加，即大量好友放棄市場扭轉劣勢的希望，目前並未有足夠條件表明「低位將至」，呼籲投資者在拋售來襲前做好防守工作。該行維持明年6月恒生指數目標21,500點，樂觀情景可望在明年中重越26,500點，「最熊」則恐下試17,000點。
滙豐環球研究等大行預料本港快將放寬旅行檢疫限制之際，恒指周三低開142點，報18,638點，已為全日最高位，大市無力承接，午後曾跌346點，低見18,434點，收市報18,444點，跌336點或1.79%，直逼3月15日創當時6年收市低位的18,415點。國企指數收報6,267點，下跌138點或2.15%；科技指數收報3,737點，跌116點或跌3.02%。
即使「北水」經港股通淨買入44.25億元，當中盈富基金(02800)獲淨掃15.53億元，港股總成交額僅814.13億元，難怪香港交易所(00388)成為周三10隻創52周新低的藍籌之一，主板沽空比率達21.15%。
否認減持投資的騰訊控股(00700)再斥3.52億元回購，兼獲「北水」淨掃4.86億元，股價照跌2.52%至286元，市傳在其掟貨名單之列的貝殼(02423)及美團(03690)分別跌3.47%及2.95%。大華繼顯引述舜宇光學科技(02382)管理層表示，智能手機需求疲軟，料今年不會出現明顯復甦，累該股急瀉10.5%，表現差絕藍籌。
波羅的海乾散貨指數(BDI)周二飆11.33%，創一個半月高，航運股應聲反彈，中遠海能(01138)及太平洋航運(02343)分別逆市飆10.54%及7.85%，東方海外國際(00316)升3.15%，為表現最佳藍籌。綜合券商和業界分析，亞洲區內航運下季能否按傳統成旺季有待觀察，惟區內運力供應合理，不見跨太平洋的貨船回來「爭食」，預期東南亞運費跌幅不及跨太平洋航線。
港股美國預託證券(ADR)周三早段偏軟，騰訊折合報284.8元，較港收市低0.42%；阿里巴巴(09988)報82.27元，較港低0.94%。按比例計，相當於恒指跌107點。