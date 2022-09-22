中國電動巴士優於南韓製　在韓市佔率近4成

南韓媒體報道，中國製電動巴士在南韓市佔率逐年上升，高性價比是主要原因。報道引述南韓汽車市場調研企業CarIsYou數據，今年上半年新登記註冊的電動巴士共896輛，當中399輛為中國製造，佔比達44.5%。

而若比較電動汽車銷售數，上半年德系、美系及日系車於南韓的銷量均高於中國製汽車，惟上述3大車系銷售均有比去年同期下跌的趨勢。

中國製電動巴士在2020年南韓登記註冊的電動巴士中，佔比23.2%，而該數字於2021年升至33.2%。

另據南韓汽車產業協會年初數據，2019年中國製電動巴士在南韓銷量為143輛，2020年增至343輛，2021年上升至480輛。中國製電動巴士在南韓市佔率由2019年的26%升至2021年的37.6%。

報道指，中國製電動巴士的電池性能比南韓製巴士更好。前者充電一次可供全日運行，而後者則需在白天再度充電。

此外，業界人士稱，南韓現代汽車的電動巴士「ELECCITY」每輛售價約3.5億韓圜(197.6萬港元)，而中國製普遍在3億韓圜(169.4萬港元)以內。而目前中國出口至南韓的電動巴士品牌多為比亞迪、黃海客車及蘇州金龍海格客車等。