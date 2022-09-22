鮑威爾︰抗通脹或暫時犧牲就業　目前難估衰退機率

聯儲局主席鮑威爾於議息後新聞發布會上繼續放鷹。他重申要把利率上調至「限制性」水平的立場，並致力於將通脹率降至2%的水平，因為未能恢復價格穩定，將意味着以後面對更大的痛苦。

他亦明確地表示，即使暫時犧牲經濟增長及就業，也要平抑物價。他說︰「我希望有一種無痛的方法來做到這一點(降低通脹)，但沒有這種可能...我們沒有放棄可以相對地讓失業率適度上升的想法。」

他坦言，無法估計經濟出現衰退的機率，但就稱在恢復物價穩定的同時，實現失業率相對溫和上升和經濟「軟着陸」將是非常具有挑戰性的。「沒有人知道這個過程是否會導致衰退，或者衰退會有多嚴重。」如果貨策緊縮政策需要更嚴格或更長時間，經濟軟着陸的機會可能會減少。

鮑威爾又引述聯儲局官員的預測指，今年底前有機會再加息1至1.25厘。他表示，聯儲局將避免考慮單一月份的數據，並提到縱觀最近3個月、6個月、12個月的通脹，仍不是聯儲局想看到的情況(即通脹回落)。

至於在核心通脹中的住屋部分，他認為住屋成本的通脹將在一段時間內保持高位，「我們要抱最好的希望，做最壞的打算。關於住房通脹，你必須假設它會在一段時間內保持相當高的水平。」