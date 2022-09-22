施羅德投資：A股前景漸趨明朗

自今年7月以來，內地經濟需求較明顯地轉弱至衰退階段。當下無論是經濟需求、企業景氣度，還是市場預期、情緒和估值，均顯示A股市場或正處於築底階段，一些邊際上的新變化亦正在悄然發生，是布局中長期投資的機會。

若分項審視固定資產投資，可見這兩年主要的拖累因素是房地產投資，而製造業投資的表現則較有韌性。雖然整體工業企業的產能利用率處於除2020年上半年以外的低位，但電氣設備和計算機、通訊與電子等行業依然較穩健地處於整體水平之上。

消費出口迎增長復甦

反觀房地產，年初至今的成交低迷，但按揭利率自2022年8月以來迅速下降，目前已經接近2016年和2010年的低位。隨着秋天旺季來臨，地產銷量有較大機會回升，從而令地產投資企穩。故此，相信固定資產投資的增長速度可望於未來半年企穩回升，特別是高技術製造業投資可望有不俗表現。

消費或迎來復甦，出口可望保持強韌。除了新冠肺炎疫情之外，壓制消費的因素還有就業和收入的情況。自2021年初經濟開始降速以來，城鎮居民人均可支配收入增長速度持續偏軟，城鎮登記失業率持續上揚。然而，自7、8月以來，企業隨着疫情改善有序復工，失業率已悄然回到了歷史中樞附近。基於以往的規律，認為人均可支配收入增長速度在第三季度回升的機率較高，繼而為消費需求和消費品股帶來較強的支持。

另外，自疫情以來內地經濟最大的驚喜之一就是出口，相信內地自疫情以來能在全球貿易中獲得新份額。雖然發達經濟體於2023年或需面臨衰退風險，以致內地出口需求可能疲軟，但仍然看好出口增長速度的韌性。

從微觀上看，企業的資本開支反映企業當前的盈利狀況，以及企業家對於未來需求的預期。從上市公司口徑來觀察，整體非金融類上市公司的資本開支或折舊攤銷從2021年底的一水平回升至1.2左右，說明企業的資本開支已有企穩回升迹象。

布局聚焦中下游行業

雖然截至第二季度的整體工業企業產能利用率約75%尚在低位，但隨着疫情改善，第三季度有望迎來產能利用率的攀升，這一點可從近兩個月持續回落的失業率得到印證。固定資產投資中的設備器具購置增長速度走勢亦反映出類似的情況。

上市公司中期業績報告分析顯示，製造和科技等板塊的現金流狀況持續改善，說明儘管需求暫時低迷，企業整體財務狀況仍有所改善，只是因各種綜合因素而對未來預期暫未明朗。一旦預期明朗化，資本開支可望迎來上升趨勢。

目前，經濟周期正處於衰退後期，資金已然寬鬆了一段時間，但實際需求尚未復甦。考慮到未來半年到一年前景明朗化和經濟恢復的預期，此時應是為股票進行中長期布局的較好時機。

從行業上看，繼續偏好中下游行業，並認為需求復甦會導致利潤由上游流向中下游的趨勢變得顯著。從收入利潤增長速度、資本回報率和現金流角度來看，消費行業都是處於底部，估值也調整至較合理位置。一旦疫情改善，居民的預期明朗化，需求或會恢復得較快。另外，從中期業績報告中可見，以科技與醫藥為代表的增長行業現金流有所復甦，疫情改善也會重整需求。

施羅德投資中國內地首席投資總監 安昀