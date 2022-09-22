鄧建初：雀屏中選入指數股份　竟然下跌居多

不少股民和馬迷，總喜歡用上次的股價走勢和跑馬名次作為今次參考之用，原因是記憶猶新，加強信心。不過上一次經驗帶來的反射動作，很多時都未能有成功的結果。

上周五港股淡靜，收市前成交不夠800億。到U盤競價時段，富時羅素指數換馬導致有關股份波動，多隻股票買賣兩邊掛盤量劇增，只計U盤成交量已大幅增加逾400億元，全日成交量激增50%至超過1,239億元。U盤階段能有如此龐大成交金額，可算是歷史之舉，亦印證了眾多基金仍留戀港股市場，只是平日成交淡薄，股價江河直下，散戶相繼被綁，令人無心觀戰。

股市興旺，對香港經濟起一定的振興作用，各行各業皆有裨益。近期有一日是打風的半日市，成交幾乎等同平時全日成交，當日指數更飊升幾百點，多隻股票掃上，有一種久違了的牛市感覺。自2011年3月7日交易時段延長以來，成交並沒有同步增長，整日成交更只集中在開市及收市時間。初哥記得尚未縮短午飯時間之前，股票經紀有足夠時間與客戶飯聚聯絡，同時可使食肆獲益，一環扣一環的互惠關係，亦可帶旺其餘行業。

近期香港股市一潭死水，高頻及短炒交易芳蹤杳然，皆因狂加30%股票印花稅，令轉身機會難上加難。全球趨勢是減股票印花稅以求增加競爭力，有些甚至只收單邊或者完全不收，奈何香港要背道而馳，可說是自從取消最低佣金制之後的另一個沉重打擊。業界面對困境，只能自求多福。

證券市場需要減少交易成本，一方面撤銷經紀最低佣金，令中介角色式微，另一方面卻增加稅收，變相增加交易成本，可說是自相矛盾。大幅增加股票印花稅的後遺症已經顯現，刻下應該撥亂反正，還原印花稅原本幅度，極力吸引高頻大額資金回港，令奄奄一息的港股市場起死回生。情況有如當年馬會恢復被制裁之眾多大戶投注戶口，令香港賽馬事業發展從此興旺，投注額屢創新高，獨步於全球馬壇。眾多股民唯成交量馬首是瞻，成交量大會增加入市意欲，成交量低迷，陰乾港股市場，長此下去，對香港經濟產生不利影響。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)