鄧聲興：內地電商平台經濟漸走出困境

在停播3個多月後，周二晚內地直播帶貨「一哥」李佳琦重啟直播。本場直播持續兩個多小時，上架了26件商品，累計觀看人數達到6,352.8萬人次，獲得點贊次數達1.63億次。以每件商品頁面顯示的銷售額估算，李佳琦這場直播銷售額至少達到1.27億元人民幣(下同)。在沒有預告、官方給予流量資源有限的情況下，李佳琦仍獲得如此戰績，除了展現出其仍穩坐「一哥」地位之外，亦釋放出不少樂觀信號。

首先，本場直播的選品相對保守。單價最高的產品是279元的運動鞋，其次是246元兩罐的面霜，選品相對都是平價產品，代表着他和團隊開始轉型，並非只為銷量而利用噱頭話術，而是更加理性和講求產品體驗，以泛娛樂體驗來推動消費為目標。在國內生產總值(GDP)重拾正增長關鍵主題「內需帶領復甦」的大前提下，這樣的轉型亦符合國家推崇的「理性消費」、「良性循環」。

大環境受惠監管鬆綁

今年以來，內地官方對互聯網公司的監管風暴似乎已基本結束，轉而支持其發展也再有新迹象。國家領導人在4月中央政治局會議中亦提及，要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，常態化監管，出台支持平台經濟規範發展的具體措施。

早前在8月底，國務院常務會議再加碼穩經濟政策，在落實穩經濟一籃子政策同時，再實施19項接續政策，推動經濟趨穩向好、保持運行在合理區間，努力爭取最好結果。當中包括增加3,000億元以上金融工具額度、支持發電企業發行2,000億元債券，並釋出將放寬商務人士出入境、提出支持平台經濟措施等訊息。相信在疫情逐步受控，以及政策面「築底」信號明顯的當下，互聯網監管漸鬆綁將很好的帶動平台經濟，對整體經營大環境看好。至於相關股份短期內雖未必會有較大上落，但有望逐步回穩。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

（作者為註冊持牌人士）