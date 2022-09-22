道指跌522點　美匯指數升穿111

●踏入亞洲時段，美匯指數報111.32，創20年新高；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報7.0772；美元兌日圓處144.36；歐元報0.9835，英鎊報1.1252。金價處1,666.45美元。布油報90美元，紐油報82.81美元。比特幣跌2%，報1.85萬美元。道指期貨跌130點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水310點。

●道指收報30,183點，跌522點或1.7%；標指收報3,789點，跌66點或1.71%；納指收報11,220點，跌204點或1.79%。

●美國聯儲局宣布加息0.75厘 利率升至逾14年最高

●鮑威爾︰抗通脹或暫時犧牲就業 目前難估衰退機率

●金管局上調貼現窗基本利率0.75厘。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報18,163點，跌281點或1.55%。

●即月恒生指數夜期收報18,439點，跌8點，低水6點，成交19,652張。

●紐約期油跌1美元或1.2%，收報每桶82.94美元；布蘭特期油跌0.79美元或0.9%，收報每桶89.83美元。

●紐約期金收報每安士1,675.7美元，升4.6美元或0.3%。

●英國富時100指數收報7,237點，升44點或0.63%；德國DAX指數收報12,767點，升96點或0.76%；法國CAC指數收報6,031點，升51點或0.87%。

●旅遊需求回升 美航於長途線新增豪華艙吸高薪客群

●供應鏈退出中國 摩通：3年後印度佔iPhone產量25%

●南韓從中國進口半導體原材料金額5年增1.7倍

●【印度製造】印度擬承擔5成新建半導體封裝廠成本

●中國電動巴士優於南韓製 在韓市佔率近4成

●東方日報B1：港股險見6年低 明年中最熊睇萬七

●【產經評論】美元國債狂吸金 股匯商品有排震