余偉文：港銀行可能調整存貸息率包括P　做按揭買樓注意利率風險

隔晚美國加息0.75厘後，金管局總裁余偉文見記者表示，美國加息遏制通脹，點陣圖更加顯示美元息口將會上升至4.4厘。本地銀行有可能調整其存款及貸款息率，包括最優惠貸款利率(P息)。

港美息差擴闊，為市場進行套息交易提供誘因，有資金沽低息的港元，屬於意料之內。但資金流出港元未必等於資金流出香港，近月香港存款仍維持穩定。

余氏指，利率自動調節機制之下，資金流出港元，久而久之則會推升港元利率追近美息，這是聯匯機制的設計。他留意到，港元拆息(HIBOR)短息近期上升速度加快，本輪美國加息周期中，1個月期港元拆息上升近兩厘。

息口上升固然會影響樓市，香港樓價今年以來下跌接近5%，其他因素例如香港經濟環境，失業率等亦會左右樓價升跌。

至於香港銀行的壞帳率大概在1%左右，息口上升或會推高壞帳率，但相比起環球其他經濟體，香港的壞帳率仍然屬於低位。他認為壞帳率可能會有一定的升幅，但應該會在可接受的範圍。

他稱，經銀行做按揭人士必須經過嚴格審查，他提醒做按揭買樓或需要貸款人士注意利率風險。