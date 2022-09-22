許繹彬：放寬隔離政策刻不容緩　勿將金融中心拱手讓人

他指出，全球股市風雨飄搖下，「美國息咒」、「人民幣穿七」均繼續困擾全球經濟，港股短期在成交額不足的前提下，難以扭轉弱勢，如短期內成交未有配合及不明朗因素繼續困擾下，大市未能在短期內重返上述水平，港股便會反覆再尋底，還看17,800點有否支持；現階段投資者只能苦候港股何時走出谷底。

許認為，本港放寬隔離政策來換取重振經濟，此刻已是一個「刻不容緩」的「救命」方案；若再此問題上「歎慢板」，國際金融中心的地位誓必會被動搖；先暫不用與其他已一早放寬隔離限制的歐洲國家相比，只跟鄰近的新加坡比較，早已作出重振經濟的部署，不論「人才」及「錢財」上，均提出優厚條件積極招攬，出盡計謀吸納本港金融機構進駐，此舉足證獅城對國際金融中心的地位，早已虎視眈眈。港府若再「議而不決」，定必將香港辛苦打造的金融中心地位拱手相讓，危在旦夕的經濟必傷上加傷；盼望港府盡快作出行動，為經濟速速「止血」。