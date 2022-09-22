鄧聲興：雋思後市值得期待　上望1.53元

集團是紙製品製造及印刷服務供應商，主要生產桌遊、賀卡、幼教用品及包裝彩盒等，近年來雖面對疫情持續及成本上升等不利因素，但管理層擁有逾30年經營經驗，把握商機的能力卓越。集團成功發展網上銷售渠道，帶動業績向上，去年中期收益已超過疫情前水平，今年中期業績更創出歷史新高。今年上半年的收益較去年同期升11.6%至6.58億港元(連續兩年見雙位數增長)，純利大增65%至5,367萬元；純利率由2019上半年的3.72%升至去年上半年的5.51%，繼而今年上半年進一步升至8.16%，令人眼前一亮。

集團近來積極發展以企業對企業及對消費者模式(B2B2C)運作的網上平台，提供一站式客製化產品方案。網上銷售已成市場主流，集團將致力推動有關業務的持續增長，使其成為增長動力之一。集團預計在越南興建的新廠房將於明年落成，亦有利集團繼續擴展業務和分散潛在的營運風險，為未來持續增長作好準備。

雋思股價由去年初起反覆上升，去年底至今年初完成整固後，4月起再次發力向上，相信股價只要守穩在50天平均線(現1.29元)，升勢料可持續，後市仍值得期待；阻力位為1.53元，支持位為1.16元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)