郭家耀：港股弱勢反覆尋底　小鵬推新車博唔博？

美國聯儲局公布9月議息結果，一如預期加息0.75厘。根據點陣圖，局方今年餘下兩次會議，或會再合共加息1.25厘。安里資產管理董事總經理郭家耀表示，這個預測預示未來加息步伐仍快，未來兩次會議仍有機會大手加息，因此市場反應比較大，隔晚美股跌幅顯著；加上美元走勢亦持續強勁，投資者現已預備息口會較預期高及維持較長時間，不利股市發展。

郭指出，港股持續弱勢，成交低迷，很多投資者也不再願意投放新的資金，外來資金對港股的興趣較低，港股短期內難以扭轉困局，預料會反覆尋底，現時策略是以防守為主。