郭家耀：港股弱勢反覆尋底 小鵬推新車博唔博？
2022年09月22日 10:26
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美國聯儲局公布9月議息結果，一如預期加息0.75厘。根據點陣圖，局方今年餘下兩次會議，或會再合共加息1.25厘。安里資產管理董事總經理郭家耀表示，這個預測預示未來加息步伐仍快，未來兩次會議仍有機會大手加息，因此市場反應比較大，隔晚美股跌幅顯著；加上美元走勢亦持續強勁，投資者現已預備息口會較預期高及維持較長時間，不利股市發展。
郭指出，港股持續弱勢，成交低迷，很多投資者也不再願意投放新的資金，外來資金對港股的興趣較低，港股短期內難以扭轉困局，預料會反覆尋底，現時策略是以防守為主。
阿里巴巴(09988)旗下菜鳥首度披露減持快狗打車(02246)，涉資147.74萬元，持股由14.03%降至13.99%。以最新減持作價6.3572元，較阿里當年參與融資時的平均入股價12.91港元計，大幅折讓。郭認為消息不利快狗打車，表明阿里對快狗打車的業務不感樂觀，加上快狗打車有新競選者，出現割喉式減價。另外，科技巨企積極減持非核心業務，市場估計與監管有關，料快狗打車短期股價跌勢未止，阿里的股價走勢亦受困擾，宜保持觀望態度。
小鵬(09868)G9昨晚登場，售價介乎30萬至47萬元人民幣，為集團售價最高的車型，號稱是全球充電最快的豪華電動車，充電5分鐘續航達200公里，小鵬預期G9明年每月交付約一萬輛。郭表示，市場依然保持觀望，近期電動車公司股價由高位大跌，小鵬有新型號推出對銷售有正面幫助，惟市值不算便宜，而且市況低迷下，投資者不宜貿然入場，建議持觀望至年底，留意小鵬能否達到銷售目標。