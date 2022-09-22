中資撤出美國商業房產市場　3年淨賣出1840億元

中國企業過去是美國商業房地產項目的大手買家，可是時移世易，現在中企爭相退出美國商業地產市場。

外媒報道，據MSCI Real Assets數據顯示，2019年年初以來，中國企業已淨賣出236億美元(約1,840億港元)的美國商業地產；回顧2013至2018年，中國企業淨買入將近520億美元(約4,056億港元)的美國商業地產。

報道引述律師事務所Greenberg Traurig LLP亞洲房地產業務主席Joel Rothstein看法，他指中國對美國房地產的投資在4年前開始下滑，而大約這個時間，中國監管部門採取措施加大企業向海外轉移資本的難度。此外，中美政治關係惡化、部分活躍買家遇到財務問題等均導致投資降溫。

房地產經紀透露，中國企業願意高價購入是因為想擁有紐約知名建築的聲望，而且打算長期持有這些房地產項目。不過，由於利率上升、商務旅行減少、辦公空間需求不振，許多商業房地產的價值最近縮水。

戴德梁行資本市場主席Doug Harmon表示，儘管中國資本收購美國地產的交易變得稀少，惟南韓、德國和新加坡公司填補了空缺。