【高盛推介】阿里受壓觸區間底部 騰訊再創近4年新低
2022年09月22日 10:54
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴近日股價回調至5月份的橫行區間底部，周三(21日)跌約3.7%，周四(22日)早段繼續下跌，最低見79.7港元，繼周三再創3個月低位。現報80.4元，跌約3.2%。
騰訊控股周三跌約2.5%，周四早段亦繼續下跌，最低見279.2元，繼周三再創近4年新低。現報283.2元，跌約1%。據騰訊報表披露，騰訊周三於聯交所回購122萬股，涉資約3.52億元。
觀察個股輪證資金流向，可見阿里好倉及淡倉於周三皆獲資金轉向流入，分別有約1,790萬及210萬元，當中好倉為周三最多資金流入的個股相關資產。
騰訊方面，好倉於周三獲資金轉向流入，有約1,200萬元。
觀察港股通資金流向，可見周三北水繼續買入騰訊，錄得約4.9億元資金淨買入。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意阿里購(15962)。熱門選擇可留意阿里購(23240)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(66845)，遠牛選擇可留意阿里牛(61811)，與現價有約5及15元收回距離。
阿里購15962，行使價84.33元，2022年11月23日到期，實際槓桿6.7倍，貼價。
阿里購23240，行使價90.9元，2022年12月28日到期，實際槓桿6.1倍，熱門條款。
阿里牛66845，收回價75元，行使價73元，換股比率100，槓桿比率11.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛61811，收回價65元，行使價63元，換股比率100，槓桿比率4.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里熊50359，收回價90元，行使價92元，換股比率100，槓桿比率6.5倍，新上市貼熊。
阿里沽22658，行使價81.83元，2022年11月25日到期，實際槓桿4.8倍，貼價。
投資者如看好騰訊，需注意騰訊再創近年新低，應從條款及風險角度出發，揀選合適條款的產品，宜選擇貼價認購證或遠牛。
認購證方面的高槓桿選擇可留意騰訊購(23005)。低面值選擇可留意騰訊購(22662)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(63536)，遠牛選擇可留意騰訊牛(61848)，與現價有約20及30元收回距離。
騰訊購23005，行使價333.5元，2023年1月30日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿。
騰訊購22662，行使價360元，2023年1月26日到期，實際槓桿9.5倍， 低面值。
騰訊牛63536，收回價265元，行使價262.2元，換股比率500，實際槓桿13.1倍，相近收回價近牛中街貨最低。
騰訊牛61848，收回價250元，行使價247.2元，換股比率500，實際槓桿7.6倍，近30元收回距離遠牛。
騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.4倍，貼價。
騰訊熊69977，收回價310元，行使價313元，換股比率500，實際槓桿8.7倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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