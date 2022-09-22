經絡：港銀加息在所難免 惟仍屬超低息水平

美國聯儲局議息會議結束，宣布加息0.75厘。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預料，年內美國加息仍會持續以應對持續高企的通脹，年底前聯邦基金利率大機會升穿4厘以上水平。

曹認為，現時一個月HIBOR處於2.5厘以上，在聯繫匯率制度下，港美息差進一步擴寬，在資金成本壓力下，香港銀行加息已難避免，預計港銀將於4年內首次加息(P)，加幅約0.25厘。

他續稱，加息雖然會增加供樓負擔及或帶來心理影響，市場需時適應，但加息周期屬正常的調整。事實上，近十年經絡按揭息率指數(MMI)的平均息率為1.91厘、2000年代(2000至2009年)的平均息率為3.79厘、1990年代(1990至1999年)的平均息率為9.8厘，而近30年的平均息率為4.91厘，可見現時的按息水平屬超低息水平，加息令利率步向正常化。

長遠而言，他認為整體經濟環境、樓價走勢及失業率對樓按市場的影響相對較大。不過，由於加息周期開始，在未來供樓負擔將逐漸增加，故供樓人士須有長遠穩健的財務安排及準備。有意置業人士則避免借到盡，預留空間，衡量自身負擔能力才入市。