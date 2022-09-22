【高盛推介】美聯儲落實加息0.75厘 金融股跟隨大市回調
2022年09月22日 12:06
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高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲周三(21日)宣布再度加息0.75厘，並承諾明年將繼續加息以抵通脹。此外，據美聯儲利率點陣圖顯示，料今年底聯邦基金利率中值為4.4厘；11月再度大幅加息0.75厘機率上升至70.5%。港元1個月銀行同業拆息也升穿2.6厘，再創2年新高，日前有評論預計本地銀行或會在本年內調升最優惠利率。
金融板塊周四(22日)早段跟隨大市回調，滙豐控股周四早段最低見46港元的9個月低位。現報46.1元，跌約2.7%。友邦保險周四早段最低見69.05元，創兩年新低。現報69.6元，跌約2.4%。
觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於周三獲資金轉向流入，有約730萬元。淡倉於本周一(19日)及本周二(20日)共錄得約210萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。
友邦方面，好倉周三獲資金轉向流入，有約90萬元。認沽證於周三獲資金沽出，並有部分轉倉至熊證，錄得約40萬元資金流入。
滙豐購16685，行使價54.55元，2022年12月20日到期，實際槓桿15.3倍，熱門條款。
滙豐購28027，行使價48.65元，2022年10月25日到期，實際槓桿20.1倍，短期、貼價。
滙豐牛57232，收回價44元，行使價43元，換股比率100，實際槓桿14.6倍，相近收回價近牛中街貨最低。
滙豐沽20268，行使價42元，2022年12月20日到期，實際槓桿9.8倍，高槓桿。
滙豐沽22110，行使價40元，2023年1月18日到期，實際槓桿8.1倍，中期、低街貨。
滙豐熊55541，收回價55元，行使價56元，換股比率100，實際槓桿4.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好友邦，認購證方面的貼價選擇可留意(22900)。高槓桿選擇可留意友邦購(12515)。牛證方面的近牛選擇可留意友邦牛(63312)，遠牛選擇可留意友邦牛(61882)，與現價有約5及10元收回距離。
友邦購22900，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。
友邦購12515，行使價83.85元，2023年2月20日到期，實際槓桿11.7倍，高槓桿。
友邦牛63312，收回價65元，行使價64.4元，換股比率100，實際槓桿12.9倍，高槓桿近牛。
友邦牛61882，收回價60元，行使價59.4元，換股比率100，實際槓桿6.4倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
投資者如看淡友邦，可留意屬貼價的低街貨友邦沽(24193)。
友邦沽24193，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、低街貨。
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