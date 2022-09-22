滙豐周五起上調最優惠利率至5.125厘 近3年來首加息

香港上海滙豐銀行有限公司宣布，由2022年9月23日(星期五)起，上調港元最優惠利率12.5點子，由年利率5厘調高至5.125厘。滙豐對上一次於2019年11月1日調整港元最優惠利率，當時減息12.5點子。

同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高12.4點子。滙豐對上一次於2019年11月1日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時減息12.4點子。

存款利率上調之後，滙豐5,000元以上港元儲蓄存款利率為0.125厘。另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，市場已普遍預期港元最優惠利率將會上調，今天的公布標誌本港加息周期的開始。針對是次利率調整的幅度，已仔細考慮多項因素，包括宏觀經濟環境、港元拆息趨勢，以及對於本港經濟和社 會的影響。與此同時，必須平衡客戶承擔貸款利率的能力，與存款客戶所收取的利息。鑑於美國通脹率仍然居高不下，市場預期美國這次加息周期仍未完結，滙豐會繼續審視外圍經濟情況和香港經濟前景，有必要時將再次調整港元利率。