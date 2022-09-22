中原：全年樓價料跌10%　宜適時撤辣

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原城市領先指數CCL今年首9個月，已錄7.2%的跌幅，部份已反映市場對加息的憂慮，相信若香港銀行調高按揭息率，將對樓市帶來一股震盪，樓價或需再下調3%至5%，惟不會出現斷崖式下跌。但於經濟下行及缺乏外資流入情況下，籲港府需及時檢視樓市辣招，激活物業市場以穩經濟。

根據中原研究部數據，若以H按計，現時香港私樓供樓負擔比率為62.3%，較去年底上升1.2%，仍屬於可負擔的健康水平。

陳又指，政府亦正積極研究放寬防疫措施，相信放寬入境限制可令香港經濟緩步復甦，但對樓市幫助較輕微，況且於現時經濟下行的環境下，相信需要持續的救市措施，才能挽回疲弱的經濟。如內地為救內房，已推行多項救市及減辣措施，港府亦應該因時制宜，是時候檢視過往樓市辣招於現時的效用。當年推行樓市辣招，是為了遏抑炒風，防上熱錢流入樓市，但現時情況已逆轉，資金流出，加上炒風不再，因此需就現時香港面對的樓市危機，適時減辣，以免為時已晚，重蹈97年覆轍。

陳表示，香港首次加息，難免對準備入市的買家做成心理壓力，窒礙買家入市決心，相信樓價將繼續調整，惟只維持於3%至5%的窄幅下調，預測全年累積樓價跌幅為10%。