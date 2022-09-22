經絡：各銀行因應資金成本將陸續跟隨加息步伐

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次滙豐銀行宣布加息及其幅度如預期下限，現時一個月HIBOR處於2.5厘以上，在聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，在資金成本壓力下，香港銀行加息已難避免，相信各銀行因應自身資金成本將陸續跟隨加息步伐。

另外，曹預期年內美國加息仍會持續，年底前聯邦基金利率有機會升穿4厘水平，年尾香港銀行亦有可能再調升P，預計加息幅度約為0.5厘至0.75厘左右，甚至或早於下次議息會議前再次加息。

而是次滙豐銀行加息，供樓負擔及壓力測試入息要求將逐步調升。假設以貸款額500萬港元、還款期為30年、選用H按H+1.3%，現時H按實際息率已升至封頂息率P-2.25%，未加息前P為5%，實際息率為2.75厘，每月供款為20,412元，壓力測試要求為48,631元。而港P增加0.125厘，實際息率升至2.875厘，每月供款將上升至20,745元，即增加333或1.6%，壓力測試要求將上升至49,295元，即增加664元或1.4%。

如選用P按P-2.4%，未加息前P為5%，實際息率為2.6厘，每月供款為20,017元，壓力測試要求為47,840元。而港P增加0.125厘，實際息率升至2.725厘，每月供款將上升至20,346元，即增加329元或1.6%，壓力測試要求將上升至48,499元，即增加659元或1.4%。