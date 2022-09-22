信安：美息年底或升至4.5厘　明年衰退風險大增

信安資金管理(亞洲)投資策略部主管陳曉蓉表示，在9月份的議息會議上，美國聯儲局一致決定加息75點子，指標利率升至3.25%。值得注意，聯儲局大幅上調未來指標利率預測，局方政策取向更趨鷹派。最新的點陣圖顯示，年底利率中位數將升至4.4%，相當於11月再加息75點子及12月再加50點子。信安認為，指標利率年底或高見4.5%，明年第一季或進一步攀升至5%，甚至更高水平，未來美國貨幣政策走向依然高度不確定。

事實上，聯儲局點陣圖的預測，比起市場會議前已計入的利率水平更高。在記者會上，聯儲局主席鮑威爾表明，即使經濟要持續在趨勢水平以下一段時間，聯儲局將上調利率至緊縮性區域。他的言論表明局方會繼續以遏抑通脹為政策重點，即使經濟要付出代價，政策亦要持續直至通脹重返政策目標水平2%。

對於2023年的預測，聯儲局政策委員普遍預期利率有機會高見4.6%；2024年，利率預測中位數為3.9%，2025年為2.9%，而長期利率預測則為2.5%。「更長時間維持較高利率」的政策方向，意味着對於經濟的負面影響更大及有機會歷時更長。政策委員目前認為，2023年美國失業率將升至4.4%，暗示多數委員認為明年經濟將陷入衰退。參考「塞姆規則」(Sahm Rule)，如果美國失業率上升至少0.5%，幾乎可以確定進入衰退。

過去兩個月，在汽油價格回落帶動下，整體消費物價開始向下；不過，接下來，考慮到油價的走勢可能受結構性短缺以及地緣政治衝擊所支持，油價進一步顯著回落的空間可能相對較細，美國原油期貨價格年底前或於100美元以下徘徊，代表這個因素對於通脹回落的貢獻或相對有限。事實上，數據反映物價上升背後轉向需求主導，部分必須消費項目，例如住房價格仍在上漲，對物價的影響比較深遠。年底前，美國整體消費物價指數(CPI)或回落至約7.5%的水平。

臨近加息周期的尾聲，經濟衰退風險憂慮或會顯著升溫。被視為衰退前瞻性指標的10年期與2年期息差曾經倒掛接近50個基點，倒掛程度是超過20年來最深。隨着緊縮貨幣政策效用顯現，利率急速向上，美國的經濟衰退風險或於明年上半年顯著上升。一旦經濟真正出現衰退，聯儲局有機會於明年下半年下調利率。

不過，礙於通脹走勢及衰退程度較為輕微，聯儲局未必可以一如以往的衰退周期，大幅度減息至少5厘，或將指標利率下調至接近零的水平，以致經濟較長時間處於一個相對溫和的衰退當中，今次的衰退周期或歷時3至4個季度。經濟衰退或將引發失業率急升及價格明顯調整，不過，價格或仍需一段較長時間才能重返較接近聯儲局目標水平。