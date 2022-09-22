美聯布少明：港經濟前景仍存變數　全年樓價料跌8%

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，美國聯儲局公布加息0.75厘，香港銀行周四(22日)亦正式調高最優惠利率0.125厘，自2018年9月後首次調高息率。在加息及疫情雙重壓力之下，料本港樓價有機會跌至2017年底的水平，後市則要視乎通關防疫措施及《施政報告》有沒有進一步刺激經濟或「減辣」措施。基於加息屬意料之內，而且本港經濟前景仍然存在變數，暫時維持全年樓價跌約8%的預測。

布強調，息口走勢只是影響樓市的其中一項因素。由於市場普遍對加息已有心理準備，加上業主入市前已通過壓力測試，除非香港加息步伐快、升幅急，否則對供樓的實則影響有限，相信普遍業主未會因加息而劈價求售。惟要留意的是，加息會影響股市及投資氣氛，恒生指數周四曾跌破18,000點水平，投資市場持續波動，加上部分銀行的定期存款已加息到3厘以上吸客，料吸引部分資金將流向高息而且穩定的投資產品，對樓市構成一定的壓力。

未來樓價走勢將視乎政府的防疫及樓市政策。布少明預期，若能盡快落實完全免檢疫通關，對香港經濟及樓市絕對是一大利好支持，屆時樓價將會回穩。市場憧憬《施政報告》會推出振興經濟的惠民措施，亦期望有放寬樓市政策，若然能夠為樓市減辣甚至撤辣，將為弱勢的樓市帶來提振作用，基於加息屬意料之內，而且香港經濟前景仍然存在變數，暫時維持全年樓價跌約8%的預測。